Как открыть кошелек PayPal в Украине: пошаговая инструкция

На фоне начала широкомасштабной войны России в Украине в нашей стране заработала международная электронная платежная система PayPal.

Теперь украинцы могут переказывать средства с помощью сервиса, продавать свои товары на иностранных рынках и принимать деньги на свой кошелек, помогая экономике нашей стране.

Как открыть кошелек PayPal в Украине — далее в материале.

1. Для начала, нужно перейти на сайт сервиса и нажать в правом верхнем углу кнопку Sign Up (Зарегистрироваться).

2. Необходимо выбрать страну, где вы проживаете — Украина. Беженцы могут выбрать ту страну, в которой вынужденно проживают.

3. Счет в PayPal привязывается к смартфону — необходимо указать свой мобильный номер для дополнительной безопасности.

4. Дальше — настройка профиля. Нужно внести такие данные: адрес электронной почты, имя, фамилия, а также придумать пароль и подтвердить его.

5. Следующий шаг — указываем место проживание и гражданство, а также почтовый индекс.

6. После этого на экране появится строка Покупки через PayPal. Под ней нужно нажать на кнопку Начать.

7. Последний шаг — привязывание к счету сервиса свою банковскую карточку. Вводим необходимые данные, подтверждаем вход и система создаст кошелек в PayPal автоматически.

После этого сайт уведомит об успешной регистрации и создании счета. Также сообщения об этом отправят на электронную почту.