В Facebook злоумышленники массово пытаются взломать учетные записи украинцев. В Патрульной полиции предупредили об уловке, на которую легко повестись.

Так, хакеры рассылают ссылки на страницах пользователей или публичных группах с подписью Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль….

В полиции предупреждают — после перехода по ссылке, воры могут украсть личные данные, в том числе и пароль к аккаунту, или же информацию с устройства.

Чтобы уберечь себя от взлома, важно не переходить по подозрительным ссылкам. Также нельзя делиться личной информацией — это касается и конфиденциальных данных банковских счетов.

В полиции рекомендуют и улучшить защиту соцсетей — используйте разные сложные пароли на всех своих учетных записях. Надежной технологией также считается двухфакторная аутентификация.

Позаботиться нужно и о номере телефона, который может стать легкой мишенью для хакеров — запретите удаленный перевыпуск SIM-карточки.

Впрочем, бывают и такие случаи, когда пароль на смартфоне забывается — в этом случае будут полезными способы, которые помогут разблокировать графический ключ. Таких советов набралось аж 6, и один из них точно поможет вернуть доступ в гаджету.