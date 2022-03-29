Google тестирует новую функцию в YouTube — реакции на отдельных промежутках видео.

— Мы рады начать запуск уникального эксперимента — новой возможностью поделиться реакциями в определенный момент видео. Мы получили огромное количество положительных отзывов о бета-функции комментариев по времени, что захотели протестировать аналогичные функции с реакциями, — заявили в YouTube.

Потенциальная функция достаточно просто в использовании — при просмотре видео пользователи смогут оставить комментарии в определенные моменты ролика. Так, можно будет отреагировать с помощью эмодзи.

Пользователю также будут видные реакции от других зрителей, причем они также будут привязаны по времени.

По словам Google, цель эксперимента — создать в YouTube чувство общности. Правда, пока далеко не всех видео можно будет оставлять свои реакции.

Пока Google активно развивает один из самых популярных сервисов для просмотра видео, Россия неудачно пытается создать аналог Instagram. Однако успехов пока никаких — эта идея принесла больше вреда для россиян, чем пользы. Соцсеть Россграм не запустилась 28 марта, как это было обещано ранее. Более того, этим воспользовались мошенники, которые воруют у потенциальных пользователей деньги.