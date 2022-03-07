Компания Google помогает Украине бороться с хакерскими атаками на государственные сайты. Речь идет о страницах Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, а также таких сервисов, как Liveuamap.

— Мы расширили доступ к Project Shield, нашей бесплатной защите от DDoS-атак, чтобы украинские правительственные веб-сайты, посольства во всем мире и другие правительства в непосредственной близости от конфликта могли оставаться онлайн, защищаться и продолжать предлагать свои важные услуги, — сообщается в блоге Google.

Так, защита корпорации поглощает DDos-атаки на более чем 150 сайтов Украины, сохраняя стабильность работы сервисов.

Напомним, что 6 марта один из самых популярных сервисов TikTok прекратил работу в России. Платформа убирает возможность прямых трансляций и загрузки новых видео, чтобы обезопасить своих сотрудников и пользователей.

В компании заявили, что для них в приоритете безопасность пользователей. В связи с этим работа сервиса не территории страны-агрессора пока прекращается.

Также жители России останутся без разработок Microsoft — огромное количество компьютеров работает на операционной системе Windows, которая теперь недоступна. В компании продолжают помогать специалистам по кибербезопасности в Украине защищаться от российских атак.