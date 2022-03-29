Российскую версию приложения Instagram под названием Россграм мошенники освоили раньше, чем сами пользователи. Приложение должно было заработать 28 марта, но этого не произошло, а в Google Play появился сервис мошенников, который маскировался под новую соцсеть.

Так, на фоне блокировки Instagram на территории страны-агрессора, в России решили сделать свой аналог соцсети под названием Россграм. Впрочем, еще до выхода сервис уже активно высмеяли за полное копирование дизайна.

Первыми пользователями соцсети станут блогеры — именно они будут пропагандировать войну в Украине и неприязнь к нашему народу.

Разработчики обещали выпустить сервис 28 марта, но этого не произошло. Инициативу подхватили мошенники. Они очень оперативно создали мошенническое приложение, замаскировав его под Россграм, и разместили его в Google Play.

Фейковый сервис загрузило уже более 100 тыс. человек. При открытии программа отображает информацию о якобы выигрыше в лотерее, после чего просят ввести данные банковской карты. Информация дает доступ к средствам жертвы.