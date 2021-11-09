Астероид размером с Эйфелеву башню пролетит мимо Земли со скоростью более 23 тыс. км/ч уже в декабре. По подсчетам ученых, космическое тело приблизится к Земле на очень близкое расстояние.

Астрономы NASA заявляют, что астероид будет на расстоянии 4 млн. км от Земли — это в 10 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны.

Космическое тело получило название 4660 Nereus, и американское агентство классифицировало его как потенциально опасный астероид — он имеет длину в 330 метров, а его траектория полета пересекается с орбитой Земли.

Подсчеты ученых помогли рассчитать время сближения — это состоится 11 декабря, после чего он сделает оборот вокруг Солнца и улетит в космос. Астрономы NASA уверены, что он еще приблизится к Солнечной системе — это произойдет в 2060 году, если на его пути не появится другое космическое тело.

За 4660 Nereus будут следить с помощью телескопов. В теории, NASA также может отправить на астероид зонд для дальнейшего изучения или получения образцов поверхности. Это позволит получить больше данных о космосе.

Напомним, что ранее астронавты NASA на станции МКС приготовили традиционное мексиканское блюдо тако из перцев чили, которые впервые удалось вырастить в космосе. Экипаж ждал этого момента еще с июля, когда только начался эксперимент с выращиванием растения.