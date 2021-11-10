NASA перенесло высадку людей на Луну на 2025 год

Американское космическое агентство NASA перенесли сроки миссии Артемида. США смогут осуществить первую высадку человека на Луне не раньше 2025 года.

Причиной стали изменение масштаба некоторых космических программ, пандемия Covid-19 и проблемы с финансированием.

Билл Нельсон отметил, что Конгресс выделил недостаточно денег на разработку системы посадки на Луну. Кроме того, администрация бывшего президента США Дональда Трампа не приняла во внимание некоторые технические трудности, планируя высадить человека на Луне в 2024 году.

Также один из факторов задержки реализации программы связан с судебным иском компании Blue Origin.

Джефф Безос пытался доказать, что NASA несправедливо выбрало компанию Илона Маска SpaceX для строительства лунного модуля, но суд отклонил иск.

Напомним, целью программы Артемида является возвращение американских астронавтов на Луну и освоение спутника Земли.

Для этого NASA построило мощную ракету SLS и корабль Orion, который предназначен для экипажа.

Программа Артемида будет реализована в несколько стадий. В ходе первой стадии, которая будет называться Artemis I, уже в начале 2022 года состоится дебютный полет SLS с капсулой Orion вокруг Луны, но пока без астронавтов.

На этапе Artemis II состоится аналогичный, но пилотируемый полет – не раньше мая 2024 года. Сама же высадка астронавтов на Луну произойдет не раньше 2025 года.