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Как обновить приложение Дія — инструкция

26 декабря 2021, 11:27
Денис Шарлай копирайтер
рука з телефоном

В Украине уже давно широкое потребление получило приложение Дія. С помощью него людям стало проще воспользоваться своими документами. Не нужно носить тонну макулатуры с собой, достаточно иметь просто смартфон.

Но как и любое другое приложение Дія время от времени следует обновлять.

Как обновить версию Дія на Android

Чтобы обновить приложение Дія на Android, вам нужно:

  1. Войти в сервис, с которого вы скачиваете приложения на ваш телефон (Play Маркет, AppGallery и другие).
  2.  В правом верхнем углу должна быть круглая иконка. Нажмите на нее.
  3. Дальше появиться меню. Здесь вы должны нажать Управление: приложения и профиль.
  4. В категории Обзор нажмите пункт Доступные обновления.
  5. Найдите приложение Дія и нажмите кнопку Обновить.

Второй способ, чтобы установить обновление приложения Дія на Android

  1. Зайдите в сервис, с которого вы скачиваете приложения на ваш телефон (Play Маркет, AppGallery и другие).
  2. Найдите приложение Дія (можно написать в поиске).
  3. Обновите приложение.

Как обновить приложение Дія на iPhone

  1. Откройте App Store.
  2. Нажмите иконку своего профиля.
  3. Пролистайте, чтобы увидеть список доступных обновлений.
  4. Найдите в списке приложение Дія.
  5. Нажмите Обновить.
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