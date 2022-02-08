Как шерить документы на авто в приложении Дія — пошаговая инструкция

В сервисе Дія появилась новая полезная функция для всех водителей — украинцы могут делиться техпаспортом авто с другими людьми.

Нововведения вступили в силу 8 февраля 2022 года. Всего в несколько кликов можно поделиться документом со своими близкими — второй половинкой, родителями или ребенком.

Как правильно шерить документы на авто через приложение Дія — далее в материале.

Выбираем необходимую услугу Нажмите Пользователь в меню техпаспорта или перейдите к Услуги — Шеринг авто — Поделиться авто. Если у вас несколько транспортных средств – выберите нужный из списка. Чтобы назначить надлежащего пользователя, необходимо иметь в Дія ID-карточку или биометрический загранпаспорт, а также свидетельство о регистрации транспортного средства.

2. Указываем подходящие условия Укажите срок, на который вы хотите назначить надлежащего пользователя. Сервис не ограничивает по времени использование этой услуги. Если срок действия назначения надлежащего пользователя подойдет к концу, необходимо подать новую заявку.

3. Запрашиваем данные Запросите данные надлежащего пользователя через QR-код или ссылку. На одно транспортное средство можно добавлять только одного надлежащего пользователя.

4. Ожидаем подтверждения Надлежащий пользователь должен подтвердить запрос, поделиться данными и подписать заявление. Система уведомит об этом владельца авто. Чтобы стать надлежащим водителем, необходимо иметь в Дія ID-карточку или биометрический загранпаспорт, а также водительское удостоверение.