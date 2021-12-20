Главная идея Дии – упростить доступ к государственным услугам для граждан Украины.
Однако далеко не все знают, как начать использовать приложение. Факты ICTV рассказывают, как зарегистрироваться в Дии.
Регистрируемся на веб-портале Дия
Разработчики Дии предлагают гражданам зарегистрироваться двумя способами:
- с помощью электронной цифровой подписи;
- с помощью ID.gov.ua.
Что такое электронная цифровая подпись?
Это полноценная замена привычной нам подписи. Его можно использовать для подписывания электронных документо, он имеет такую же юридическую силу.
Как создать электронную подпись?
Приватбанк предлагает быстро и удобно оформить цифровую подпись. Для этого вам нужно заполнить анкету и указать в ней персональные данные. После этого в отдельном файле будет сформирована ваша электронная подпись. Этот файл вы сможете скачать на ваш ноутбук и пользоваться им.
Если вы выбираете регистрацию с помощью электронной цифровой подписи, следует определиться, каким способом дадите эту подпись:
- файловый ключ. Вы ищете на своем устройстве файл с электронной подписью и добавляете его на сайте Дии в соответствующее окошечко;
- аппаратный ключ. Чтобы пользоваться этим способом, вам заранее нужно будет скачать библиотеку web-подписи;
- Дия. Подпись. Этот вариант подходит только для регистрации в мобильном приложении.
После того, как вы добавили свою электронную подпись, система автоматически авторизует вас.
Как зарегистрироваться с помощью ID.gov.ua?
Этим способом могут использовать только клиенты банков. Сейчас таких банков, которые подходят для регистрации в Дии, есть уже 35-ть, сюда же входит и Привабанк.
Регистрироваться вы будете с помощью Bank ID НБУ.
В предложенном перечне банков выбираете ваш, которым вы пользуетесь. Вас сразу будет переадресовано на его сайт. Здесь вам нужно будет идентифицировать себя с помощью логина, пароля и, возможно, номера карты.
Если вы все выполнили правильно, банк автоматически передаст ваши данные на сайт Дия.
Личные данные, необходимые для регистрации:
- ваше полное имя (фамилия, имя и отчество);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- дата рождения;
- номер телефона;
- электронный адрес;
- пол.
Также, зависимо от выбора регистрации, паспортные данные, информация о месте прописки подтягиваются автоматически. Очень редко данные нужно будет вводить самостоятельно.
Всю вышеперечисленную информацию нужно будет предоставить и в том случае, если вы регистрируетесь через приложение Дия.
Как зарегистрироваться в мобильном приложении Дия с помощью банков?
Для регистрации в приложении нужно будет пройти идентификацию в системе Bank ID.
С помощью этой системы вы просто выбираете нужный вам банк, а затем заходите в систему интернет-банкинга. В настоящее время к системе присоединены следующие банки: Приватбанк, Монобанк и Национальный банк Украины.
Как зарегистрироваться в мобильном приложении Дия без банка?
Если вы не являетесь пользователем банка, вы можете зарегистрироваться с помощью системы NFC.
Чтобы воспользоваться этим способом, вам нужно иметь биометрические документы. Через чип в ваших документах программа сканирует всю необходимую информацию. Дополнительно вам не нужно будет использовать программное обеспечение.