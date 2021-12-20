Главная идея Дии – упростить доступ к государственным услугам для граждан Украины.

Однако далеко не все знают, как начать использовать приложение. Факты ICTV рассказывают, как зарегистрироваться в Дии.

Регистрируемся на веб-портале Дия

Разработчики Дии предлагают гражданам зарегистрироваться двумя способами:

с помощью электронной цифровой подписи;

с помощью ID.gov.ua.

Что такое электронная цифровая подпись?

Это полноценная замена привычной нам подписи. Его можно использовать для подписывания электронных документо, он имеет такую ​​же юридическую силу.

Как создать электронную подпись?

Приватбанк предлагает быстро и удобно оформить цифровую подпись. Для этого вам нужно заполнить анкету и указать в ней персональные данные. После этого в отдельном файле будет сформирована ваша электронная подпись. Этот файл вы сможете скачать на ваш ноутбук и пользоваться им.

Если вы выбираете регистрацию с помощью электронной цифровой подписи, следует определиться, каким способом дадите эту подпись:

файловый ключ. Вы ищете на своем устройстве файл с электронной подписью и добавляете его на сайте Дии в соответствующее окошечко;

аппаратный ключ. Чтобы пользоваться этим способом, вам заранее нужно будет скачать библиотеку web-подписи;

Дия. Подпись. Этот вариант подходит только для регистрации в мобильном приложении.

После того, как вы добавили свою электронную подпись, система автоматически авторизует вас.

Как зарегистрироваться с помощью ID.gov.ua?

Этим способом могут использовать только клиенты банков. Сейчас таких банков, которые подходят для регистрации в Дии, есть уже 35-ть, сюда же входит и Привабанк.

Регистрироваться вы будете с помощью Bank ID НБУ.

В предложенном перечне банков выбираете ваш, которым вы пользуетесь. Вас сразу будет переадресовано на его сайт. Здесь вам нужно будет идентифицировать себя с помощью логина, пароля и, возможно, номера карты.

Если вы все выполнили правильно, банк автоматически передаст ваши данные на сайт Дия.

Личные данные, необходимые для регистрации:

ваше полное имя (фамилия, имя и отчество);

идентификационный номер налогоплательщика;

дата рождения;

номер телефона;

электронный адрес;

пол.

Также, зависимо от выбора регистрации, паспортные данные, информация о месте прописки подтягиваются автоматически. Очень редко данные нужно будет вводить самостоятельно.

Всю вышеперечисленную информацию нужно будет предоставить и в том случае, если вы регистрируетесь через приложение Дия.

Как зарегистрироваться в мобильном приложении Дия с помощью банков?

Для регистрации в приложении нужно будет пройти идентификацию в системе Bank ID.

С помощью этой системы вы просто выбираете нужный вам банк, а затем заходите в систему интернет-банкинга. В настоящее время к системе присоединены следующие банки: Приватбанк, Монобанк и Национальный банк Украины.

Как зарегистрироваться в мобильном приложении Дия без банка?

Если вы не являетесь пользователем банка, вы можете зарегистрироваться с помощью системы NFC.

Чтобы воспользоваться этим способом, вам нужно иметь биометрические документы. Через чип в ваших документах программа сканирует всю необходимую информацию. Дополнительно вам не нужно будет использовать программное обеспечение.