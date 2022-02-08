3. Выбираем адрес

Выберете адрес, по которому хотите зарегистрироваться — собственное жилье или жилье другого владельца.

Если жилье другого владельца, тогда вам необходимо получить от него подтверждение. Это можно сделать через QR-код или по ссылке, которая высветится. Если у жилья несколько владельцев, отправьте запрос одному из них. После этот человек должен отправить ваш запрос остальным владельцам.

После того, как владелец жилья дал согласие на вашу регистрацию, вам придет сообщение в Дії.

Если жилье в ипотеке или доверительной собственности, необходимо обратиться к ипотекодателю и получить согласие на регистрацию места проживания в указанном имуществе. С полученным согласием заявителю следует обратиться в офлайн в ЦНАП.

Регистрация места проживания для лиц, желающих зарегистрироваться в имуществе, которое находится в ипотеке или доверительной собственности, недоступна.