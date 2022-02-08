Теперь место регистрации в Украине можно изменить онлайн в приложении Дія.
Больше не нужно посещать разные инстанции и стоять в очередях. Сменить прописку онлайн можно всего за несколько минут.
Как изменить прописку в Дії – пошаговую инструкцию читайте в нашем материале.
- Заходим в приложение Дія
Для того, чтобы сменить прописку в Діє, изначально нужно открыть приложение на своем смартфоне.
2. Выбираем раздел Услуги
После того, как вы зашли в Дію, необходимо выбрать раздел Услуги и Смена своего места регистрации.
Стоит отметить, что если у вас нет паспорта в форме ID-карточки, но есть загранпаспорт, вы можете воспользоваться услугой по смене места регистрации.
3. Выбираем адрес
Выберете адрес, по которому хотите зарегистрироваться — собственное жилье или жилье другого владельца.
Если жилье другого владельца, тогда вам необходимо получить от него подтверждение. Это можно сделать через QR-код или по ссылке, которая высветится. Если у жилья несколько владельцев, отправьте запрос одному из них. После этот человек должен отправить ваш запрос остальным владельцам.
После того, как владелец жилья дал согласие на вашу регистрацию, вам придет сообщение в Дії.
Если жилье в ипотеке или доверительной собственности, необходимо обратиться к ипотекодателю и получить согласие на регистрацию места проживания в указанном имуществе. С полученным согласием заявителю следует обратиться в офлайн в ЦНАП.
Регистрация места проживания для лиц, желающих зарегистрироваться в имуществе, которое находится в ипотеке или доверительной собственности, недоступна.
4. Вводим контактные данные
Вам необходимо указать все свои контактные данные.
Стоит отметить, если вы военнообязанный и Дія не нашла вас в реестре, необходимо указать данные военно-учетного документа. Если у вас его нет, стоит обратиться в военкомат, иначе вы не сможете воспользоваться услугой изменения месте регистрации.
5. Подписываем заявление
Как только вы пройдете все предыдущие шаги — подпишите заявление. Если владелец жилья не вы, тогда дождитесь, когда его подпишет владелец.
Подписать заявление можно с помощью Дія.Підпис. Если у вас его нет – он создается автоматически при подписании заявления.
6. Проводим оплату
Необходимо оплатить услугу, что также можно сделать с помощью смартфона. Стандартная сумма административного сбора – 37,22 грн.
Если вы регистрируете место жительства сроком более 30 дней после снятия с предыдущего места жительства, услуга будет стоить 62,03 грн.
Если при оплате у вас возникнут вопросы, необходимо обратиться в службу поддержки платежной системы ООО ФК Единое пространство по телефону +38 (044) 344-56-47 или написать на электронный адрес — support@onespace.in.ua
7. Ждем результат
После оплаты заявление будет отправлено на проработку к регистратору. Обычно это занимает не более одного дня. После вы получите уведомление о результате.