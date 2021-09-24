Космический экипаж миссии Inspiration4 опубликовал видео с космического корабля Crew Dragon. На ролике можно увидеть Землю из космоса.

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Видео опубликовала член экипажа Сиан Проктор во время успешной миссии 18 сентября.

В ролике можно заметить и других участников космического полета — Кристофера Семброски и Джареда Айзекмана. Они медленно убирают крышку с прозрачного купола, а на заднем фоне играет музыка из Космической одиссеи 2001 года.

Отметим, что на кораблях Crew Dragon обычно нет прозрачного купола для наблюдения за космическими телами. Эта часть ракеты используется в качестве состыковочного порта с другими космическими ракетами и станциями.

Известно, что экипаж смог наблюдать за Землей с высоты 590 км. МКС расположена значительно ниже — в 400 км от нашей планеты.

Напомним, что основной целью миссии Inspiration4 было собрать $200 млн для детской больницы Сент-Джуд в штате Теннесси, которая специализируется на лечении детей от рака.

Космический полет успел установить несколько мировых рекордов, среди которых максимальная высота полета. В миссии также участвовала 29-летняя Хейли Арсенокс — она стала самой молодой жительницей США, побывавшей в космосе. Ее также по праву считают первым космонавтом, побывавшим в космосе с протезом.