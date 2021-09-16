Космическая компания SpaceX Илона Маска успешно отправила на орбиту космических туристов 15 сентября. За взлет отвечала ракета Falcon 9, в которой находился корабль Crew Dragon с экипажем внутри. Миссия получила название Inspiration4.

Космический полет успел установить несколько мировых рекордов.

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Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту на высоте 585 км, что стало мировым рекордом. Предыдущим рекордсменом был шаттл Атлантис, который в 2009 году достиг высоты в 575 км.

Еще один рекорд удалось установить благодаря экипажу — вся космическая команда состоит из непрофессиональных астронавтов.

Отдельные участники космического экипажа тоже помогли установить рекорд — 29-летняя Хейли Арсено стала самой молодой жительницей США, побывавшей в космосе. Она также официально стала первым космонавтом с протезом.

51-летняя Сиан Проктор стара первой темнокожей женщиной-пилотом космического корабля.

Компании SpaceX Илона Маска также удалось установить рекордное количество людей на околоземной орбите — 14 человек оказались в космосе одновременно.

All smiles from our crew as we near launch of #Inspiration4. pic.twitter.com/UrBdOlxLPJ — Inspiration4 (@inspiration4x) September 12, 2021

Космический туризм может заметно ускорить колонизацию Луны и Марса. В будущем, частные компании смогут не только отправлять туристов на околоземную орбиту, но и использовать свои корабли для транспортировки ценного груза на спутник Земли и ближайшую планету, а также организовать постоянные рейсы.

Теперь SpaceX составит конкуренцию Virgin Galactic и Blue Origin в сфере космического туризма.

Напомним, что космический туризм только начинает зарождаться. Частные компании видят в этом огромную перспективу, и чтобы завлечь аудиторию, главы космических компаний сами не против побывать за пределами Земли.

К примеру, 11 июля глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон поднялся на высоту в 90 км на своем ракетоплане.

Спустя 9 дней глава компании Blue Origin Джефф Безос также отправился в космос на корабле New Shepard. Полет продлился чуть больше 10 минут, и стал новой вехой в космической гонке миллиардеров.