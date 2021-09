Космическая компания SpaceX Илона Маска успешно отправила на орбиту космических туристов 15 сентября. За взлет отвечала ракета Falcon 9, в которой находился корабль Crew Dragon с экипажем внутри. Миссия получила название Inspiration4.

Космический полет успел установить несколько мировых рекордов.



Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту на высоте 585 км, что стало мировым рекордом. Предыдущим рекордсменом был шаттл Атлантис, который в 2009 году достиг высоты в 575 км.

Еще один рекорд удалось установить благодаря экипажу — вся космическая команда состоит из непрофессиональных астронавтов.

Отдельные участники космического экипажа тоже помогли установить рекорд — 29-летняя Хейли Арсено стала самой молодой жительницей США, побывавшей в космосе. Она также официально стала первым космонавтом с протезом.

51-летняя Сиан Проктор стара первой темнокожей женщиной-пилотом космического корабля.

Компании SpaceX Илона Маска также удалось установить рекордное количество людей на околоземной орбите — 14 человек оказались в космосе одновременно.

All smiles from our crew as we near launch of #Inspiration4. pic.twitter.com/UrBdOlxLPJ

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 12, 2021