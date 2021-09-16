Космическая компания SpaceX Илона Маска успешно отправила на орбиту космических туристов 15 сентября. За взлет отвечала ракета Falcon 9, в которой находился корабль Crew Dragon с экипажем внутри. Миссия получила название Inspiration4.
Космический полет успел установить несколько мировых рекордов.
Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту на высоте 585 км, что стало мировым рекордом. Предыдущим рекордсменом был шаттл Атлантис, который в 2009 году достиг высоты в 575 км.
Еще один рекорд удалось установить благодаря экипажу — вся космическая команда состоит из непрофессиональных астронавтов.
Отдельные участники космического экипажа тоже помогли установить рекорд — 29-летняя Хейли Арсено стала самой молодой жительницей США, побывавшей в космосе. Она также официально стала первым космонавтом с протезом.
51-летняя Сиан Проктор стара первой темнокожей женщиной-пилотом космического корабля.
Компании SpaceX Илона Маска также удалось установить рекордное количество людей на околоземной орбите — 14 человек оказались в космосе одновременно.
All smiles from our crew as we near launch of #Inspiration4. pic.twitter.com/UrBdOlxLPJ
— Inspiration4 (@inspiration4x) September 12, 2021
Космический туризм может заметно ускорить колонизацию Луны и Марса. В будущем, частные компании смогут не только отправлять туристов на околоземную орбиту, но и использовать свои корабли для транспортировки ценного груза на спутник Земли и ближайшую планету, а также организовать постоянные рейсы.
Теперь SpaceX составит конкуренцию Virgin Galactic и Blue Origin в сфере космического туризма.
Напомним, что космический туризм только начинает зарождаться. Частные компании видят в этом огромную перспективу, и чтобы завлечь аудиторию, главы космических компаний сами не против побывать за пределами Земли.
К примеру, 11 июля глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон поднялся на высоту в 90 км на своем ракетоплане.
Спустя 9 дней глава компании Blue Origin Джефф Безос также отправился в космос на корабле New Shepard. Полет продлился чуть больше 10 минут, и стал новой вехой в космической гонке миллиардеров.