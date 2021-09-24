Космічний екіпаж місії Inspiration4 опублікував відео з космічного корабля Crew Dragon. На ролику можна побачити Землю з космосу.

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Відео опублікувала член екіпажу Сіан Проктор під час успішної місії 18 вересня.

У ролику можна помітити й інших учасників космічного польоту — Крістофера Семброскі та Джареда Айзекмана. Вони повільно прибирають кришку з прозорого купола, а на фоні грає музика з Космічної одіссеї 2001 року.

Відзначимо, що на кораблях Crew Dragon зазвичай немає прозорого купола для спостереження за космічними тілами. Ця частина ракети використовується як стиковий порт з іншими космічними кораблями та станціями.

Відомо, що екіпаж зміг спостерігати за Землею з висоти 590 км. МКС розташована значно нижче — за 400 км від нашої планети.

Нагадаємо, що основною метою місії Inspiration4 було зібрати $200 млн для дитячої лікарні Сент-Джуд в штаті Теннессі, яка спеціалізується на лікуванні дітей від раку.

Космічний політ встиг встановити кілька світових рекордів, серед яких максимальна висота польоту. У місії також брала участь 29-річна Хейлі Арсенокс – вона стала наймолодшою ​​мешканкою США, що побувала в космосі. Її також виправдано вважають першим космонавтом, який побував у космосі з протезом.