Первые космические туристы SpaceX успешно вернулись на Землю

Четверо космических туристов, которых компания Space X Илона Маска запустила в космос три дня тому назад, успешно вернулись на Землю.

Капсула с астронавтами-аматорами приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды (США).

Космические туристы отправились на орбиту Земли 16 сентября в капсуле Crew Dragon, созданной компанией SpaceX.

Вернулись они после 19:00 по местному времени (23:00 по Гринвичу) в субботу, 18 сентября. Спуск капсулы на поверхность океана замедляли четыре парашюта. Впоследствии астронавтов забрала специализированная лодка SpaceX.

Это был первый в истории полет на орбиту Земли с полностью гражданским экипажем (то есть в миссии не участвовал ни один профессиональный астронавт).

Миссия называлась Inspiration4 (Вдохновение). Ее командиром стал 38-летний миллиардер, бизнесмен в сфере высоких технологий Джаред Айзекман. Он является исполнительным директором компании электронной коммерции Shift4 Payments Inc.

Айзекман получил лицензию пилота и оплатил полет. Сумма не разглашается, однако СМИ сообщают, что миллиардер заплатил Илону Маску около 200 млн долларов за все четыре места на борту капсулы Crew Dragon.

Кроме того, в состав первого гражданского экипажа вошли: 29-летняя ассистентка врача Хейли Арсено, которая в детстве перенесла рак костей и сейчас имеет протез в ноге; 42-летний ветеран ВВС США и инженер аэрокосмических данных Крис Семброски; 51-летняя ученая Сиан Проктор (бывшая кандидат в астронавты NASA).

Перед полетом экипаж проходил обучение в течение шести месяцев.

– Это было большое путешествие для нас. И это только начало, — отметил Айзекман по радиосвязи вскоре после возвращения на Землю.

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Во время полета Crew Dragon контролировали бортовые компьютерные системы. Контроль осуществляли специалисты SpaceX на Земле.

Согласно планам, капсула не должна была приближаться к Международной космической станции. Задача состояла в осуществлении “свободного полета” на высоту 575 км. В общем капсула Crew Dragon вращалась вокруг нашей планеты более 15 раз в день.

В это время эксперты собирали различную информацию о состоянии астронавтов-любителей (в частности об уровне кислорода в крови, сне, когнитивных способностях и т.д.). Эти данные понадобятся для изучения влияния пребывания в космосе на непрофессиональных астронавтов.

Миссия Ispiration4 имела целью собрать средства для детской больницы Сент-Джуд в штате Теннесси, которая специализируется на лечении детей от рака.

Кроме того, четверо астронавтов-аматоров собираются продать на аукционе предметы, которые они брали с собой в космос.

В общем это уже в третий раз компания SpaceX отправила людей в космос (но впервые это была полностью гражданская миссия).

Однако к гонке в сфере коммерческих космических полетов присоединились и другие известные бизнесмены-миллиардеры.

Например, 11 июля глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон поднялся на высоту в 90 км на своем ракетоплане.

Через 9 дней глава компании Blue Origin Джефф Безос также отправился в космос на корабле New Shepard. Полет длился чуть более 10 минут.