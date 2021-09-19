Первые космические туристы SpaceX успешно вернулись на Землю

Четверо космических туристов, которых компания Space X Илона Маска запустила в космос три дня тому назад, успешно вернулись на Землю.
Капсула с астронавтами-аматорами приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды (США).
Космические туристы отправились на орбиту Земли 16 сентября в капсуле Crew Dragon, созданной компанией SpaceX.
Вернулись они после 19:00 по местному времени (23:00 по Гринвичу) в субботу, 18 сентября. Спуск капсулы на поверхность океана замедляли четыре парашюта. Впоследствии астронавтов забрала специализированная лодка SpaceX.
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt
— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
Это был первый в истории полет на орбиту Земли с полностью гражданским экипажем (то есть в миссии не участвовал ни один профессиональный астронавт).
Миссия называлась Inspiration4 (Вдохновение). Ее командиром стал 38-летний миллиардер, бизнесмен в сфере высоких технологий Джаред Айзекман. Он является исполнительным директором компании электронной коммерции Shift4 Payments Inc.
Айзекман получил лицензию пилота и оплатил полет. Сумма не разглашается, однако СМИ сообщают, что миллиардер заплатил Илону Маску около 200 млн долларов за все четыре места на борту капсулы Crew Dragon.
Кроме того, в состав первого гражданского экипажа вошли: 29-летняя ассистентка врача Хейли Арсено, которая в детстве перенесла рак костей и сейчас имеет протез в ноге; 42-летний ветеран ВВС США и инженер аэрокосмических данных Крис Семброски; 51-летняя ученая Сиан Проктор (бывшая кандидат в астронавты NASA).
Перед полетом экипаж проходил обучение в течение шести месяцев.
– Это было большое путешествие для нас. И это только начало, — отметил Айзекман по радиосвязи вскоре после возвращения на Землю.
Во время полета Crew Dragon контролировали бортовые компьютерные системы. Контроль осуществляли специалисты SpaceX на Земле.
Согласно планам, капсула не должна была приближаться к Международной космической станции. Задача состояла в осуществлении “свободного полета” на высоту 575 км. В общем капсула Crew Dragon вращалась вокруг нашей планеты более 15 раз в день.
В это время эксперты собирали различную информацию о состоянии астронавтов-любителей (в частности об уровне кислорода в крови, сне, когнитивных способностях и т.д.). Эти данные понадобятся для изучения влияния пребывания в космосе на непрофессиональных астронавтов.
Миссия Ispiration4 имела целью собрать средства для детской больницы Сент-Джуд в штате Теннесси, которая специализируется на лечении детей от рака.
Кроме того, четверо астронавтов-аматоров собираются продать на аукционе предметы, которые они брали с собой в космос.
В общем это уже в третий раз компания SpaceX отправила людей в космос (но впервые это была полностью гражданская миссия).
Однако к гонке в сфере коммерческих космических полетов присоединились и другие известные бизнесмены-миллиардеры.
Например, 11 июля глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон поднялся на высоту в 90 км на своем ракетоплане.
Через 9 дней глава компании Blue Origin Джефф Безос также отправился в космос на корабле New Shepard. Полет длился чуть более 10 минут.