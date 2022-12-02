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Wi-Fi сеть в Пунктах несокрушимости: как безопасно подключить смартфон или ноутбук к Starlink

2 декабря 2022, 09:36
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle Виталий Якушев Эксперт по кибербезопасности
як безпечно підключити смартфон або ноутбук до Starlink

На фоне ракетных обстрелов Россией городов Украины страдает энергетическая инфраструктура. Временные отключения электроэнергии — вынужденная мера, с которой сталкиваются наши энергетики.  Чтобы не оставаться без связи, по Украине активно организовываются сотни Пунктов несокрушимости, в которых есть генераторы, а также спутниковый интернет Starlink.

С помощью сети от Илона Маска можно создать публичные точки Wi-Fi, к которым может подключиться каждый желающий со смартфона, ноутбука и любого другого гаджета. Однако открытые сети представляют опасность для конфиденциальных данных — нужно быть крайне осторожным при подключении к Starlink на Пунктах несокрушимости.

Эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев рассказал, как безопасно подключиться к публичной точке Wi-Fі.

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По словам эксперта, нужно шифровать канал передачи информации. К примеру, использовать VPN или как минимум защищенное соединение в браузере либо мобильном приложении (HTTPS/SSL).

Однако даже с этими способами есть свои нюансы. 

— Не используйте бесплатные VPN-сервисы, если не уверены в их владельцах. Тот, кто управляет VPN-сервисом, кроме истории переходов по сайтам, может перехватывать незащищенный интернет-трафик, — заявил Виталий.

Эксперт добавил, что можно устанавливать и использовать свой VPN-сервер на частном виртуальном сервере за пределами Украины. Некоторые из них до сих пор предоставляют бесплатные услуги для украинцев.

— Если не уверены в надежности какого-либо сервиса, помните главное правило: если вы не платите за товар, то товаром являетесь вы, то есть владелец бесплатного сервиса будет пытаться заработать деньги, продавая вашу информацию, — уверяет Якушев.

Что касается соединение через https, следует обращать внимание на предупреждение браузера или операционной системы о проблемах с сертификатом.

В поисковой строке возле ссылки должна быть метка https в браузере, это может быть зеленый щит или замочек, или же надпись https/secure/. Особое внимание на эти символы нужно обращать на сайтах, на которых вводятся личные данные — пароли, банковские карточки и так далее.

На защиту также влияет и актуальность устройства, которое подключается в публичной точке Wi-Fi.

— Если у вас обновленная операционная система на компьютере, ноутбуке или смартфоне вместе с установленными приложениями, получить удаленный доступ к ним очень сложно, — добавил эксперт.

Ранее Виталий Якушев рассказал, как уберечь себя от мошенничества с банковскими картами. Для этого отлично подойдут сложные пароли, обновление ПО, а также двухфакторная аутентификация. 

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Starlink Wi-Fi
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