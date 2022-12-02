На фоне ракетных обстрелов Россией городов Украины страдает энергетическая инфраструктура. Временные отключения электроэнергии — вынужденная мера, с которой сталкиваются наши энергетики. Чтобы не оставаться без связи, по Украине активно организовываются сотни Пунктов несокрушимости, в которых есть генераторы, а также спутниковый интернет Starlink.

С помощью сети от Илона Маска можно создать публичные точки Wi-Fi, к которым может подключиться каждый желающий со смартфона, ноутбука и любого другого гаджета. Однако открытые сети представляют опасность для конфиденциальных данных — нужно быть крайне осторожным при подключении к Starlink на Пунктах несокрушимости.

Эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев рассказал, как безопасно подключиться к публичной точке Wi-Fі.

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По словам эксперта, нужно шифровать канал передачи информации. К примеру, использовать VPN или как минимум защищенное соединение в браузере либо мобильном приложении (HTTPS/SSL).

Однако даже с этими способами есть свои нюансы.

— Не используйте бесплатные VPN-сервисы, если не уверены в их владельцах. Тот, кто управляет VPN-сервисом, кроме истории переходов по сайтам, может перехватывать незащищенный интернет-трафик, — заявил Виталий.

Эксперт добавил, что можно устанавливать и использовать свой VPN-сервер на частном виртуальном сервере за пределами Украины. Некоторые из них до сих пор предоставляют бесплатные услуги для украинцев.

— Если не уверены в надежности какого-либо сервиса, помните главное правило: если вы не платите за товар, то товаром являетесь вы, то есть владелец бесплатного сервиса будет пытаться заработать деньги, продавая вашу информацию, — уверяет Якушев.

Что касается соединение через https, следует обращать внимание на предупреждение браузера или операционной системы о проблемах с сертификатом.

В поисковой строке возле ссылки должна быть метка https в браузере, это может быть зеленый щит или замочек, или же надпись https/secure/. Особое внимание на эти символы нужно обращать на сайтах, на которых вводятся личные данные — пароли, банковские карточки и так далее.

На защиту также влияет и актуальность устройства, которое подключается в публичной точке Wi-Fi.

— Если у вас обновленная операционная система на компьютере, ноутбуке или смартфоне вместе с установленными приложениями, получить удаленный доступ к ним очень сложно, — добавил эксперт.

Ранее Виталий Якушев рассказал, как уберечь себя от мошенничества с банковскими картами. Для этого отлично подойдут сложные пароли, обновление ПО, а также двухфакторная аутентификация.