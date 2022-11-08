В условиях войны нужно быть очень осторожным в сети не только из-за действий врага, но и хакеров и злоумышленников — все они охотятся за чужими деньгами. Часто в их ловушки попадаются доверчивые и сердобольные люди, которых легко обмануть.

Как уберечь себя от мошенничества с банковскими картами, Фактам ICTV рассказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.

Так, в первую очередь нужно установить на все банковские сервисы сложные пароли — больше 10 символов, с большими буквами, цифрами и спецсимволами. К этому стоит добавить и двухфакторную аутентификацию. Следует обязательно обновлять программное обеспечение — ОС смартфона и приложения.

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Что касается самих банковских карточек, то для оплаты в сети можно сделать отдельный счет — тогда хакеры не смогут снять деньги, если их не будет.

— Для оплат в интернете сделайте отдельную виртуальную карту, на которую переводите с основной карты только нужную сумму для конкретной оплаты, — советует Виталий.

Если во время покупки или продажи присылают ссылку для перевода средств, нужно быть очень осторожным. На поддельных сайтах часто просят вписать личную информацию — логин, пароль или платежные данные. Конфиденциальные данные могут заполучить и с помощью телефонных звонков.

— Если вам звонят и спрашивают что-то из перечня секретной информации, надо прервать разговор, взять паузу, уточнить имя, фамилию и должность звонящего, а также узнать причину запроса такой информации. После этого можно предложить перезвонить этому человеку позже. Если это “представитель банка”, нужно позвонить в банк и попросить связать со звонившим специалистом. Главное — не делать никаких действий под эмоциями, потому что мошенники этого и ждут, — заявил эксперт.

Впрочем, бывают и случаи, когда злоумышленники сумели заполучить секретную информацию или попытались снять деньги с банковского счета. В таких случая необходимо как можно быстрее заблокировать карточку — через приложение или контакт-центр банка.

— Если злоумышленник получил доступ к интернет-банкингу, необходимо попытаться восстановить пароль. Если получилось — важно посмотреть на активные сессии и приостановить работу на чужом устройстве. После этого — создать сложный пароль, — советует Якушев.

В случае, если пароль уже сменили, нужно обратиться в службу поддержки для восстановления доступа.

Хакеры также активно действуют и в сети. Ранее Виталий Якушев рассказал, как не слить мошенникам свои данные в интернете.