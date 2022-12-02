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Wi-Fi мережа у Пунктах незламності: як безпечно підключити смартфон або ноутбук до Starlink

2 Грудня 2022, 09:36
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle Віталій Якушев Експерт із кібербезпеки
як безпечно підключити смартфон або ноутбук до Starlink

На тлі ракетних обстрілів Росією міст України страждає енергетична інфраструктура. Тимчасові відключення електроенергії – вимушений захід, з яким стикаються наші енергетики. Щоб не залишатися без зв’язку, в Україні активно організовуються сотні Пунктів незламності, в яких є генератори, а також супутниковий інтернет Starlink.

За допомогою мережі від Ілона Маска можна створити публічні точки Wi-Fi, до яких кожен охочий може під’єднатися зі смартфона, ноутбука чи іншого гаджета. Однак відкриті мережі становлять небезпеку для конфіденційних даних – потрібно бути вкрай обережним при підключенні до Starlink у Пунктах незламності.

Експерт із кібербезпеки Віталій Якушев розповів, як безпечно підключитися до публічної Wi-Fi точки.

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За словами експерта, слід шифрувати канал передачі інформації. Наприклад, використовувати VPN, або як мінімум захищене з’єднання в браузері чи мобільному додатку (HTTPS/SSL).

Однак навіть із цими способами є свої нюанси.

– Не використовуйте безкоштовні VPN-сервіси, якщо не впевнені у їхніх власниках. Той, хто керує VPN-сервісом, окрім історії переходів на сайти, може перехоплювати незахищений інтернет-трафік, – попередив Віталій.

Експерт додав, що можна встановлювати та використовувати свій VPN-сервер на приватному віртуальному сервері за межами України. Деякі з них надають безкоштовні послуги українцям.

– Якщо не впевнені в надійності будь-якого сервісу, пам’ятайте головне правило: якщо ви не платите за товар, то товаром є ви, тобто власник безкоштовного сервісу намагатиметься заробити гроші, продаючи вашу інформацію, – запевняє Якушев.

Що стосується з’єднання через https, слід звернути увагу на попередження браузера або операційної системи про проблеми з сертифікатом.

У пошуковому рядку біля посилання має бути мітка https у браузері. Це може бути зелений щит або замочок, або напис https/secure/. Особливу увагу на ці символи слід звертати на сайтах, на яких вводяться особисті дані – паролі, банківські картки тощо.

На захист впливає й актуальність пристрою, який підключається в публічній точці Wi-Fi.

– Якщо у вас оновлена ​​операційна система на комп’ютері, ноутбуці чи смартфоні разом із встановленими програмами, отримати віддалений доступ до них дуже складно, – запевнив експерт.

Раніше Віталій Якушев розповів, як уберегти себе від шахрайства із банківськими картками. Для цього чудово підійдуть складні паролі, оновлення ПЗ, а також двофакторна автентифікація.

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Starlink Wi-Fi
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