На тлі ракетних обстрілів Росією міст України страждає енергетична інфраструктура. Тимчасові відключення електроенергії – вимушений захід, з яким стикаються наші енергетики. Щоб не залишатися без зв’язку, в Україні активно організовуються сотні Пунктів незламності, в яких є генератори, а також супутниковий інтернет Starlink.

За допомогою мережі від Ілона Маска можна створити публічні точки Wi-Fi, до яких кожен охочий може під’єднатися зі смартфона, ноутбука чи іншого гаджета. Однак відкриті мережі становлять небезпеку для конфіденційних даних – потрібно бути вкрай обережним при підключенні до Starlink у Пунктах незламності.

Експерт із кібербезпеки Віталій Якушев розповів, як безпечно підключитися до публічної Wi-Fi точки.

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За словами експерта, слід шифрувати канал передачі інформації. Наприклад, використовувати VPN, або як мінімум захищене з’єднання в браузері чи мобільному додатку (HTTPS/SSL).

Однак навіть із цими способами є свої нюанси.

– Не використовуйте безкоштовні VPN-сервіси, якщо не впевнені у їхніх власниках. Той, хто керує VPN-сервісом, окрім історії переходів на сайти, може перехоплювати незахищений інтернет-трафік, – попередив Віталій.

Експерт додав, що можна встановлювати та використовувати свій VPN-сервер на приватному віртуальному сервері за межами України. Деякі з них надають безкоштовні послуги українцям.

– Якщо не впевнені в надійності будь-якого сервісу, пам’ятайте головне правило: якщо ви не платите за товар, то товаром є ви, тобто власник безкоштовного сервісу намагатиметься заробити гроші, продаючи вашу інформацію, – запевняє Якушев.

Що стосується з’єднання через https, слід звернути увагу на попередження браузера або операційної системи про проблеми з сертифікатом.

У пошуковому рядку біля посилання має бути мітка https у браузері. Це може бути зелений щит або замочок, або напис https/secure/. Особливу увагу на ці символи слід звертати на сайтах, на яких вводяться особисті дані – паролі, банківські картки тощо.

На захист впливає й актуальність пристрою, який підключається в публічній точці Wi-Fi.

– Якщо у вас оновлена ​​операційна система на комп’ютері, ноутбуці чи смартфоні разом із встановленими програмами, отримати віддалений доступ до них дуже складно, – запевнив експерт.

Раніше Віталій Якушев розповів, як уберегти себе від шахрайства із банківськими картками. Для цього чудово підійдуть складні паролі, оновлення ПЗ, а також двофакторна автентифікація.