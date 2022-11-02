В войне все средства хороши — фраза в нынешних реалиях касается и информационного фронта, который распространился не только на телевидение и радио, но и на всемирную сеть. Злоумышленники сделают все, чтобы повлиять на украинцев даже в соцсетях.

В таких случаях нужно сделать все, чтобы важная личная информация не попала в чужие руки.

Как не слить мошенникам свои данные в интернете, Фактам ICTV рассказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.

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Так, по словам Виталия, хакеры делятся на коммерчески мотивированных и нефинансово мотивированных.

— Первые атакуют ресурсы ради заработка денег, вторые – либо для развлечения, либо с целью кибертерроризма (государственные хакеры), либо как инструмент для дальнейших атак на других людей или ресурсы, — уверяет эксперт.

Известно, что именно от целей и зависит тип данных, которые интересуют злоумышленников.

Информацию, которую хотят украсть хакеры, можно поделить на следующие виды:

финансовые данные, которые можно монетизировать, то есть перевести в деньги — данные платежных карт, интернет-банкинга, криптоактивов и так далее;

чувствительные данные, которые можно использовать как инструмент шантажа, т.е. требовать выкуп за эти данные в обмен на обнародование их — частные фотографии, сообщения, переписки, контакты, коммерческая тайна;

персональные аккаунты соцсетей, которые используются как инструмент для бот-атак и распространения фейков, нарративов противника;

персональные устройства, которые могут использовать как инструмент для дальнейших атак – как DDOS, так и для сокрытия источников своих кибератак.

Чтобы не стать жертвой хакеров, киберэксперт дал несколько рекомендаций, которые заметно усложнят работу злоумышленникам.

— Установите на все устройства, соцсети, приложения банкинга сложные пароли. Если есть возможность, активизируйте двухфакторую аутентификацию с одноразовыми кодами для входа. Чтобы сами приложения не взломали на устройстве, нужно также обновлять обеспечение, — заявил Виталий.

Однако, технической защиты недостаточно для безопасности информации. Эксперт также советует помнить перечень секретной информации — пароли, коды, приложения для идентификации, CVV-коды банковских карточек, и ни в коем случае их не передавать.

— Если есть желание перейти по подозрительной ссылке, где просят ввести личные данные — убедитесь в достоверности сайта. К примеру, если это государственный ресурс, то адрес должен заканчиваться на gov.ua — не внутри адреса, не в начале, а именно в конце ссылки, — уверяет эксперт.

Также нужно ограничивать распространение чувствительной информации — даты дней рождений своих и близких, места или адреса своего пребывания. Подобные данные могут подсказать злоумышленникам или пароль от ваших аккаунтов и устройств, или когда ваш дом без хозяев.

Помимо взлома соцсетей, хакеры также могут атаковать защиту смартфона. Виталий Якушев рассказал Фактам ICTV, как узнать, что ваш телефон прослушивают.