Китайский ровер обнаружил на Марсе доказательства существования древнего океана. Аппарат Zhurong преодолел почти 2 км за почти 800 дней выполнения задач, и теперь он на пути к грандиозному открытию.

Марсоход вместе с орбитальным девайсом отправили ученым из Китая 1,5 ТБ необработанных данных. Некоторая информация подтвердила гипотезу о существования океана на Марсе — в равнине Утопия.

Аппарат Zhurong смог обнаружить в почве гидратированные минералы — они появляются из-за испарения подземных вод. Ученые уверены, что на Марсе происходили активные действия в океане.

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Орбитальный аппарат и марсоход и дальше будут изучать Марс на наличие воды — вместе с этим они исследуют взаимосвязь между плотностью пород и степенью эрозии поверхности.

Не только китайские ученые изучают красную планету — ранее телескоп Джеймса Уэбба впервые заснял Марс, а также показал его химические особенности. Снимок сделали на расстоянии 1,6 млн км в инфракрасном диапазоне. Датчики нового телескопа значительно превосходят по возможностям Hubble, который многие годы служил NASA в космосе. Известно, что изображения помогут ученым изучить погоду на Марсе, пыльные бури и сезонные изменения.