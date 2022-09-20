Космический телескоп Джеймса Уэбба впервые сфотографировал Марс, показав особенности поверхности планеты и ее химический состав.

Снимки сделаны 5 сентября с расстояния 1,6 млн километров в инфракрасном диапазоне. Изображения помогут ученым изучить погоду на Марсе, пыльные бури и сезонные изменения.

Телескоп может фиксировать явления, происходящие в течение марсианского дня за одно наблюдение.

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На коротковолновом изображении преобладает отраженный солнечный свет и на нем видны детали марсианской поверхности. Эти особенности включают кратер Гюйгенс и темную вулканическую породу в Большом Сирте.

Камера NIRCam космического телескопа Уэбба уловила свет, который Марс излучает в более длинноволновом инфракрасном диапазоне, когда он теряет тепло. Яркость этого света связана с температурой планеты и ее атмосферой, причем самая яркая и теплая область находится там, где Солнце почти над планетой.

Яркость уменьшается по направлению к марсианским полярным областям, которые подвергаются меньшему воздействию солнечного света и в северном полушарии планеты, где сейчас марсианская зима.

Однако количество света, достигающего телескопа, связано не только с температурой планеты.