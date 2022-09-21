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Космос

Вирішили давню суперечку: китайський ровер Zhurong підтвердив наявність води на Марсі

21 Вересня 2022, 14:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Марс
Джерело: Depositphotos

Китайський велосипед знайшов на Марсі докази існування давнього океану. Апарат Zhurong подолав майже 2 км майже за 800 днів виконання завдань, і тепер він на шляху до грандіозного відкриття.

Марсохід разом із орбітальним девайсом відправили вченим із Китаю 1,5 ТБ необроблених даних. Деяка інформація підтвердила гіпотезу про існування океану на Марсі – у рівнині Утопія.

Апарат Zhurong зміг виявити у ґрунті гідратовані мінерали – вони з’являються через випаровування підземних вод. Вчені впевнені, що на Марсі відбувалися активні події в океані.

Зараз дивляться

Орбітальний апарат і марсохід і далі вивчатимуть Марс на наявність води – разом з цим вони досліджують взаємозв’язок між щільністю порід та ступенем ерозії поверхні.

Не тільки китайські вчені вивчають червону планету – раніше телескоп Джеймса Вебба вперше зняв Марс, а також показав його хімічні особливості. Знімок зробили на відстані 1,6 млн км в інфрачервоному діапазоні. Датчики нового телескопа значно перевищують можливості Hubble, який багато років служив NASA в космосі. Відомо, що зображення допоможуть вченим вивчити погоду на Марсі, пилові бурі та сезонні зміни.

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Джерело
Space
Теги
Марс
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