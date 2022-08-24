Ученые из Австралийского национального университета рассказали, что будет с телом человека на Марсе. Они провели моделирование с целью узнать, сможет ли астронавт безопасно отправиться на Красную планету и выполнить свои функции на ней.

В ходе исследования ученые пытались понять, как отсутствие гравитации, схожей на земную, повлияет на здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Доктор Лекс ван Лун, научный сотрудник Медицинской школы Национального университета Австралии, сказал, что хотя путешествие на Марс сопряжено с многочисленными рисками. Наибольшую озабоченность вызывает длительное пребывание в условиях микрогравитации, близкой к невесомости, что в сочетании с воздействием вредного солнечного излучения может вызвать фундаментальные изменения в организме.

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— Мы знаем, что путешествие на Марс занимает от шести до семи месяцев, и это может привести к изменению структуры ваших кровеносных сосудов или силы вашего сердца из-за невесомости, возникающей в результате космического путешествия в невесомости, — отметил Лекс ван Лун.

Строфизик и регистратор неотложной медицины доктор Эмма Такер сказала, что длительное воздействие невесомости может привести к тому, что сердце станет ленивым, поскольку ему не нужно прилагать столько усилий для перекачивания крови по телу, чтобы преодолеть гравитацию.

— Когда вы находитесь на Земле, гравитация притягивает жидкость к нижней половине нашего тела, поэтому у некоторых людей ноги начинают опухать к концу дня. Но когда вы отправляетесь в космос, это гравитационное притяжение исчезает, что означает, что жидкость перемещается в верхнюю половину вашего тела, и это вызывает реакцию, которая обманывает тело, заставляя его думать, что жидкости слишком много, — сказала она.

В результате вы начинаете избавляться от лишней жидкости, не чувствуете жажды и меньше пьете, а значит — обезвоживаетесь в космосе.

Цель модели — с большой точностью предсказать, сможет ли астронавт безопасно прибыть на Марс без потери сознания, поскольку там ему никто не сможет помочь.