Компания Apple может отказаться от второй осенней презентации. После выхода флагманского iPhone 14, корпорация представит остальные новые гаджеты с помощью сайта.

Об этом заявил инсайдер и техноэксперт Марк Гурман — его информация часто подтверждается, так что к его словам стоит прислушиваться. Марк заявил, что Apple представит новые гаджеты с помощью пресс-релиза на сайте — речь идет о новых ноутбуках и планшетах, которые традиционно получат свои обновления осенью.

По утверждениям инсайдера, Apple выпустит обновленный планшет iPad Pro с топовым чипсетом М2, ноутбуки MacBook Pro в версиях 14 и 16 дюйма, а также монолитный компьютер Mac mini‌ с процессором M2 и M2 Pro. Точной даты релиза пока нет.

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Пока о всех этих устройствах информации мало — больше всего внимание привлекают новые iPhone, которые Apple традиционно представляет в начале осени.

В условиях войны купить iPhone 14 в Украине не так уж и легко. Индекс iPhone показал, что среднестатистическому украинцу придется работать почти 100 дней, чтобы купить модификацию Pro со 128 ГБ внутренней памяти. При этом жителю США нужно работать около 6 дней, а Швейцарии — чуть больше четырех дней.