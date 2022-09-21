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Владельцы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max обнаружили новую проблему

21 сентября 2022, 18:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
iPhone 14
Источник: Unsplash

Пользователи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max жалуются на новые сбои. Речь идет о проблеме с телефонными звонками в CarPlay, а именно громкости во время них.

Так, многие пишут, что их голос звучит тихо или вдалеке, поэтому собеседник плохо слышит. Об этом сообщает MacRumors.

Большинство жалоб поступило от пользователей iPhone 14 Pro или Pro Max под управлением iOS 16.0.1. Был подобный случай и у пользователя iPhone 14.

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Стоит отметить, что проблема появилась не у всех владельцев новой техники Apple, однако это все же является ошибкой, которая влияет на линейку iPhone 14.

Ранее мы писали, что в iPhone 14 Pro Max обнаружили серьезный сбой, который связан с камерой. Проблема наблюдается в приложениях TikTok, Snapchat и Instagram. Камера флагмана создает визуальные искажения.

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