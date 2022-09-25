Українцю потрібно працювати майже 100 днів, щоб заробити на новенький iPhone 14. На цей показник вплинув розмір зарплати, і в деяких країнах ситуація зовсім інша.

Експерти з Picodi з’ясували, що за iPhone 14 Pro на 128 ГБ доведеться працювати 98,1 дня. Смартфон коштує в Україні 52 499 грн.

Цю суму заробляють українці майже за 100 робочих днів – за даними ПФУ, середня зарплата в країні дорівнює 13 957 грн. Минулого року ситуація була набагато кращою – у 2021 році українці на новий iPhone могли заробити за 70 днів, що майже на третину швидше, ніж зараз.

Зараз дивляться

Найважче було накопичити на новенький смартфон у 2018 році – тоді українці були змушені працювати аж 136 днів.

Найшвидше дозволити собі флагман від Apple може житель Швейцарії – йому потрібно працювати всього 4,6 дня. Друге місце за жителем США – 5,7 дня., а замикають троку лідерів громадяни Австралії – 6,1 дня.

І хоча новенький смартфон від Apple вже встиг заявити про себе всьому світу, перші користувачі iPhone 14 виявили проблеми у роботі. Наприклад, камера в топових моделях Pro Max не працювала справно – смартфон почав вібрувати, через що картинка була розпливчастою. Ще одна проблема – регулювання гучності в сервісі CarPlay. Під час розмови голос співрозмовника відтворюється дуже тихо.