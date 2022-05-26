У компании Apple могут возникнуть проблемы с выпуском iPhone 14 — из-за этого сентябрьская презентация может состояться позже. Всему виной новая волна пандемии Covid-19 в Китае.

Из-за распространения вируса, заводы в Китае приостанавливают свою работу, что может сдвинуть начало производства будущих флагманов от Apple на три недели вперед. Сборкой iPhone 14 занимаются китайские компании Luxshare, Foxconn і Pegatron — они сильно пострадали от Covid-19.

Даже после ослабления карантинных ограничений нет гарантий, что iPhone 14 не будет в дефиците на мировом рынке. Если ситуация останется неизменной, Apple может потерять до $8 млрд на задержках в производстве будущих смартфонов.

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И хотя iPhone 14 еще не представили публике, инсайдеры раскрыли почти все подробности и флагманах. Линейка выйдет в 4 модификациях — в продажу поступит базовый iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. В этом году компания хочет увеличить технологическое различие между обычными версиями и моделями Pro.

Инсайдер Бен Гескин уже показал внешний вид предтоповой модели iPhone 14 Pro. В сравнении с прошлогодней моделью, новинка получит сразу два выреза на верхней части экрана. Это позволит увеличить полезную площадь дисплея. Правда, изменения в дизайне понравится далеко не всем.