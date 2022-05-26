У компанії Apple можуть виникнути проблеми з випуском iPhone 14 – через це вереснева презентація може відбутися пізніше. В усьому виною нова хвиля пандемії Covid-19 у Китаї.

Через поширення вірусу, заводи в Китаї призупиняють свою роботу, що може зрушити початок виробництва майбутніх флагманів від Apple на три тижні вперед. Складанням iPhone 14 займаються китайські компанії Luxshare, Foxconn і Pegatron – вони сильно постраждали від Covid-19.

Навіть після ослаблення карантинних обмежень немає гарантій, що iPhone 14 не буде у дефіциті на світовому ринку. Якщо ситуація залишиться незмінною, Apple може втратити до $8 млрд на затримках у виробництві майбутніх смартфонів.

Зараз дивляться

І хоча iPhone 14 ще не представили публіці, інсайдери розкрили майже всі подробиці та флагмани. Лінійка вийде у 4 модифікаціях – у продаж надійде базовий iPhone 14, 14 Max, 14 Pro та 14 Pro Max. Цього року компанія хоче збільшити технологічну різницю між звичайними версіями та моделями Pro.

Інсайдер Бен Гескін вже показав зовнішній вигляд передтопової моделі iPhone 14 Pro. У порівнянні з торішньою моделлю, новинка отримає одразу два вирізи на верхній частині екрану. Це дозволить збільшити корисну площу дисплея. Щоправда, зміни у дизайні сподобається далеко не всім.