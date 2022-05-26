В сети появился первый снимок с включенным iPhone 14. Как и ожидалось, особых изменений на презентации в сентябре мы не увидим.

Своими эмоциями от смартфона поделился известный инсайдер Бен Гескин Twitter.

I think it looks ok ???? pic.twitter.com/bz64q4nS2c — Ben Geskin ???????????????? (@BenGeskin) May 25, 2022

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— Мне кажется, выглядит нормально, — кратко прокомментировал Бен внешний вид устройства.

На снимке можно заметить, что он держит новенький смартфон из линейки iPhone 14. Судя по размеру, речь идет о модели 14 Pro.

Вполне возможно, снимок может быть обработан в графическом редакторе, так как другие инсайдеры пока не сообщали о работающих iPhone 14.

Если это действительно новый смартфон, то пользователи сети могут заметить измененный вырез на верхней части экрана. На iPhone 13 он выглядит как полоса, в которую спрятали фронтальную камеру и другие датчики. Будущие смартфоны получат сразу два выреза — они будут разделены между собою. Это позволит увеличить площадь рабочего дисплея, хотя такие изменения могут понравиться далеко не всем.

Ранее инсайдеры уже назвали дату презентации iPhone 14. Будущие смартфоны компания Apple представит миру уже 13 сентября. Традиционно, свое главное мероприятие года компания планирует на средину сентября во вторник. Помимо будущих iPhone 14, станет доступной и iOS 16, которую представят еще в начале июня этого года.