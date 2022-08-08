Компания Apple просит поставщиков своей продукции на Тайване маркировать как устройства из Китая. Корпорация хочет избежать строгих китайских проверок на таможне.

Причиной стали напряженные отношения между Китаем и США после прилета в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По просьбе Apple, производители гаджетов для Китая будут маркировать устройства как сделанные в Китайском Тайбэе, или Тайвань, Китай. Местные законы требуют, чтобы импортные товары придерживались политики принадлежности Тайваня к КНР.

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В самом Тайване ситуация немного другая — местные власти хотят, чтобы товар маркировался как Тайвань, либо как официальная страна Китайская Республика.

Учитывая, что большая часть прибыли Apple идет из Китая, у компании попросту не было выбора, чтобы и дальше зарабатывать миллионы на iPhone и других гаджетах.

Корпорация уже шла на уступки — ранее компания удалила тайваньский флаг с набора эмодзи для некоторых пользователей.

Совсем скоро состоится ежегодная осення презентация Apple, но цены на iPhone 14 уже слили за месяц до мероприятия. Так, базовая версия не подорожает в этом году, а остальные модификации будут продаваться с повышенным ценником на $100. Правда, особых изменений в начинке ожидать не стоит — перехода с Lightning на UCB-C не стоит ждать раньше 2023 года.