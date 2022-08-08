Компанія Apple просить постачальників своєї продукції на Тайвані маркувати як пристрої з Китаю. Корпорація хоче уникнути суворих китайських перевірок на митниці.

Причиною стали напружені відносини між Китаєм та США після прильоту до Тайбея спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

На прохання Apple, виробники гаджетів для Китаю маркуватимуть пристрої як зроблені в Китайському Тайбеї, або Тайвань, Китай. Місцеві закони вимагають, щоби імпортні товари дотримувалися політики приналежності Тайваню до КНР.

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У самому Тайвані ситуація трохи інша – місцева влада хоче, щоб товар маркувався як Тайвань, або як офіційна країна Китайська Республіка.

Враховуючи, що більша частина прибутку Apple йде з Китаю, компанія просто не мала вибору, щоб і далі заробляти мільйони на iPhone та інших гаджетах.

Корпорація вже йшла на поступки – раніше компанія вилучила тайванський прапор із набору емодзі для деяких користувачів.

Незабаром відбудеться щорічна осіння презентація Apple, але ціни на iPhone 14 вже злили за місяць до заходу. Так, базова версія не подорожчає цього року, а решта модифікацій продаватиметься з підвищеним цінником на $100. Щоправда, особливих змін у начинці не варто очікувати – переходу з Lightning на UCB-C не варто чекати раніше 2023 року.