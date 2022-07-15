Facebook тестирует полезную функцию для миллиардов пользователей — соцсеть хочет предоставить возможность иметь сразу несколько профилей. Таким образом в Meta хотят удержать пользователей внутри сервиса, конкурируя с другими соцсетями.

Речь идет о четырех профилях, которые будут привязаны к основной учетной записи. Это позволит разделять работу, учебу и активный отдых между необходимыми профилями. К примеру, один можно создать для контактов по работе, другой — для общения со студентами со своей группы, а третий — посвятить для себя и своих родственников, которые интересуются вашей жизнью.

Переключение между профилями будет максимально простым — это можно сделать не выходя из учетной записи с помощью нескольких кликов.

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— Чтобы помочь людям адаптировать свой опыт на основе интересов и отношений, мы тестируем способ, позволяющий людям иметь более одного профиля, привязанного к одной учетной записи Facebook. Любой, кто использует Facebook, должен продолжать следовать нашим правилам, рассказал пресс-секретарь компании Леонардо Лама.

Однако функция требует и соблюдения правил — профиль должен содержать реальное имя и фамилию владельца аккаунта, чтобы не запутывать пользователей.

TikTok заставляет Facebook радовать пользователей обновлениями — на фоне роста сервиса с миллионами видео, пользователи постепенно отказываются от соцсети Марка Цукерберга.

Впрочем, популярность сервиса имеет не всегда хорошие последствия — на TikTok подали в суд после смерти двух девушек, которые брали участие в вызове Blackout Challenge. Инцидент случился на фоне популярности видео в приложении, где подростки душат себя до потери сознания.