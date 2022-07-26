Кайли Дженнер и Ким Кардашьян выступили против обновления Instagram. Изменения в соцсети превратили ее в TikTok, что понравилось далеко не всем, включая мировых звезд.

Все из-за решения руководителей Instagram изменить формат видео — теперь все ролики, которые публикуются, автоматически появляются в формате Reels. Соцсеть компании Meta хочет быть ближе к TikTok, чтобы удержать пользователей и составить серьезную конкуренцию.

Кайли Дженнер, второй человек в Instagram по количеству подписчиков, поделилась в Stories скриншотом публикации другого пользователя, который призывает разработчиков вернуть старый функционал соцсети.

Сейчас смотрят

— Сделайте Instagram как прежде. Хватит пытаться быть как TikTok, я просто хочу увидеть милые фотографии моих друзей, — заявила Кайли.

Ее сестра Ким Кардашьян также поделилась тем же постом, который набрал более 1,1 млн лайков. Даже петиция с просьбой отказаться от обновления собрала на сайте Change.org более 130 тыс. подписей. Meta уже несколько месяцев продвигает Reels внутри соцсети, поощряя создателей контента вознаграждениями.

Впрочем, у звезды из семейства Кардашьян были проблемы и посерьезнее. К примеру, Ким Кардашьян страдала от псориатического артрита — она не могла пошевелить руками, а ревматолог выписал ей стероиды.