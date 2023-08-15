Apple выплатит $500 млн владельцам iPhone. Причина — намеренное замедление устаревших моделей.

Ожидается, что владельцы некоторых старых моделей iPhone получат около $65 каждый. Дело в том, что начиная с iOS 10 Apple сознательно снижала производительность устройств iPhone. Об этом сообщает The Mercury News.

Целью этого была продолжительность работу аккумулятора, однако не все пользователи “яблока” с этим согласились, а потому на компанию подали в суд.

Было получено около 3 млн исков и, по последней оценке, компенсация составляет около $65 за каждый, объяснил юрист, который представлял интересы клиентов iPhone в этом деле, Тайсон Реденбаргер.

Apple, отрицая свою вину, согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн. По словам Реденбаргера, сколько компания выплатит в итоге и сколько именно получает каждый заявитель, будет зависеть от количества одобренных претензий, а некоторые из них все еще находятся на стадии оценки.