Стала известна дата начала продаж iPhone 15 от Apple. Ежегодная осенняя презентация компании запланирована на средину сентября, а вот на прилавках флагман появится уже 22 числа.

Об этом заявил обозреватель и аналитик Марк Гурман из Bloomberg.

В издании отмечают, что на фоне слухов о скромных продажах iPhone акции Apple подешевели. В компании заявили, что рынок мобильный телефонов в США продолжает падать.

Apple все больше ставит на будущий iPhone 15, в котором будет больше всего обновлений за последние 3 года в линейке смартфонов. Ожидается, что продажи заметно увеличатся, ведь владельцы устаревших iPhone смогут получить зарядку USB Type-C и много других улучшений.

— Когда Apple проводила крупные обновления iPhone в 2014, 2017 и 2020 годах — новые функции обычно продаются сами по себе, — заявил Гурман.

По данным обзорщика, презентация iPhone 15 состоится уже 12-13 сентября, а вот продажи начнутся 22 сентября.

Вокруг новых флагманов Apple долгие месяцы появляются новые обсуждения — все хотят знать, чего ожидать от смартфонов. Впрочем, основные фишки уже раскрыты. Главные фишки iPhone 15 — разъем Type-C, обновленные чипсеты, улучшенная камера и даже Dynamic Island.