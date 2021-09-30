Эксперты из DisplayMate оценили качество дисплея новенького iPhone 13 Pro Max с поддержкой ProMotion. Итоги тестов показали, что это лучший дисплей для смартфонов, и он получил оценку A+. Экран установил 12 новых рекордов по производительности.

Энтузиасты отметили отличную калибровку дисплея с завода — экран отлично передает цвет и контрастность. Высокая точность даже излишняя — он может отображать разницу в цветах, которую не способен заметить человеческий глаз.

При включенной автоматической яркости и полностью белом экране дисплей выдавал 1051 нит. Это также отличный показатель для смартфона.

Экран отражает только 4,6% падающего света, это самый низкий показатель за все время тестов DisplayMate. Кроме того, режим True Tone регулирует цветовой баланс под окружение.

Дисплей также отлично отображает картинку под углом. Кроме того, он работает с поляризованными солнцезащитными очками, что особенно удобно в летнее время.

Производителем дисплеев для iPhone 13 является компания Samsung, которая сумела выпустить лучший экран для смартфонов в мире.

Напомним, что совсем недавно эксперты проверили iPhone 13 Pro на ремонтопригодность. Apple заметно улучшила процесс сборки новых флагманов, если сравнивать с прошлогодними моделями.

iPhone 13 Pro может похвастаться L-образным аккумулятором. Благодаря такому форм-фактору удалось увеличить объем батареи и время автономной работы, о чем свидетельствуют другие тесты.