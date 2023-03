Второй сезон сериала The Last of Us появится в конце 2024-го или в начале 2025 года. Об этом заявила актриса Белла Рамзи, которая исполняет одну из главных ролей.

О том, что второй сезон The Last of Us появится на экранах, сомнений не было. Проект стал очень популярным среди фанатов одноименной игры, и для HBO это один из самых успешных сериалов за все время.

В одном из последних интервью Белла заявила, что к созданию планируют приступить уже в конце 2023 года. Рамзи считает, что в отличие от первого сезона, на съемки продолжение не уйдет целый год. Впрочем, ждать придется долго.

Сейчас смотрят

— Это будет нескоро. Думаю, что снимать мы начнём в конце года или в начале следующего. Так что, наверное, он выйдет в конце 2024 или в начале 2025 года, — призналась актриса.

Сценарист и продюсер The Last of Us ранее сообщал, что для экранизации второй части игры нужно больше одного сезона. По его мнению, проект должен иметь как минимум 3 сезона, чтобы сюжет удалось успешно показать на экранах.

Напомним, что первый сезон уже закончился 12 марта с выходом финальной девятой серии. Впрочем, отметилась не концовка — 8 серия The Last of Us побила рекорд по просмотрам. За первую ночь эпизод просмотрели более 8,1 млн раз.