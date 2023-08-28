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Гаджеты

Хотят встряхнуть рынок: Apple работает над обновленным iPad Pro

28 августа 2023, 10:27
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Apple iPad Pro
Источник: Pexels

Apple работает над обновленным iPad Pro, выход которого на рынок ожидается в 2024 году. Таким образом компания стремится встряхнуть рынок планшетов, что находится в упадке.

Когда-то этот продукт рассматривался как потенциальный преемник Mac, но теперь iPad приносит наименьший доход среди основных сегментов Apple. В прошлом квартале продажи упали до самого низкого уровня с момента начала пандемии в начале 2020 года.

По информации исследовательской компании International Data Corporation (IDC), поставки устройств Apple во втором квартале сократились на 17%. Там также объясняют это тем, что у потребителей просто нет особой необходимости покупать планшет или обновлять свой вполне функциональный старый.

Кроме того, в последние годы многие потребители также стали покупать телефоны с большим экраном, что делает планшет еще менее необходимым.

В скором времени iPad Pro от Apple Inc. будет завершен его капитальный ремонт — первый за последние пять лет, что станет значительным обновлением планшета с 2018 года.

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Источник
Bloomberg
Теги
Apple iPad
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