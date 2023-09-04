Apple выпустит iPhone 15 с портом для зарядки USB-C. Презентация запланирована на 12 сентября, и теперь компания раскрыла подробности выхода новых гаджетов.

Так, инсайдеры уверяют, что Apple долгое время не хотела переходить на разъем нового типа — все предыдущие модели iPhone использовали зарядку собственной разработки компании. Однако в последние годы Lightning заметно проигрывает конкурентам, и это точно не шло на пользу смартфонам.

Теперь в ЕС заставили компанию переходить на единый стандарт зарядки. Ожидается, что теперь с Type-C выйдут сразу четыре iPhone, а также наушники.

Инсайдеры сообщают, что Apple преподнесет такое решение как победу, отметив преимущества. К примеру, фанаты компании смогут использовать единый кабель для зарядки большинства гаджетов, смартфоны будут заряжаться быстрее, и iPhone смогут заряжаться аксессуарами от конкурентов. Правда, раньше эксперты сообщали, что Apple ограничит использование кабелей зарядки от других производителей. К примеру, уменьшением скорости зарядки.

И пока весь мир готовится встречать новые смартфоны, Apple занимается разработкой нового iPad Pro. Это будет совершенно новый планшет, который не обновлялся в глобальном плане еще с 2018 года.