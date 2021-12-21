Команда исследователей из Лондонского университета изучили рынок NFT и рассказали о недостатках цифрового токена. По мнению экспертов, весь цифровой контент стоит очень дешево, и до полноценного развития системы еще далеко.

Из 4,7 миллиона NFT только 1% файлов продали за более чем $1 500. Из всего числа более 75% стоили не больше $15. Зачастую цифровой контент покупался для перепродажи за более высокую цену.

— Люди просто тратят деньги на производство NFT, вот и все. Очень немногие люди добиваются успеха в этой цифровой среде, — заявил глава IBM Visual AI Lab Мауро Мартино.

Ученые также выяснили, какие предметы продаются дороже остальных. Как оказалось, высоким спросом пользуются предметы в категории Искусство, Метавселенная и Коллекционное — средняя цена в районе $6 до $12 тыс.

По мнению экспертов рынок NFT только начинает полноценно входить в нашу жизнь — технология имеет огромные амбиции.

Даже крупные корпорации начинают задумываться о цифровом защищенном контенте.

К примеру, компания Nike приобрела разработчика виртуальной обуви RTFKT Studios для метавселенной. Корпорация хочет продавать свою обувь в электронном формате — в виртуальной реальности и NFT-токенах.

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Также в виртуальная собственность интересует и инвесторов — в конце ноября в метавселенной Decentraland приобрели виртуальное здание за $2,4 млн. Его будут использовать для вечеринок и показ мод.