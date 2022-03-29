NASA планирует высадить людей на Марс уже к 2040 году. Об этом заявил глава агентства Билл Нельсон после обнародования бюджета на 2023 год.

Также глава NASA отметил важность работы марсоходов, которые помогают собирать критически важную информацию о соседней для Земли планете. Сейчас на Марсе работают 3 ровера — Curiosity, Perseverance и китайский Zhurong.

Ближайшие планы NASA — разработать тепловой щит для замедления скорости космического корабля при посадке, а также решение вопросов жизнедеятельности на Марсе и Луне. Агентству необходима разработка нового двигателя и ускорение полета на соседнюю планету.

Для своей деятельности в 2023 году NASA получило $26 млрд — средства необходимы для проведения исследований, экспериментов и дальнейшего изучения космоса, планет и спутников.

Еще в начале 2022 года агентство анонсировали серию тестов для колонизации Марса. Астронавты на МКС будут изучать поведения огня при нулевой гравитации, а также учиться его тушить. Это крайне необходимо для жизни на Луне и соседних планетах. Итоги эксперимента на международной космической станции помогут выбрать огнестойкий материал для скафандров будущих колонизаторов.