NASA возобновит одно из последних испытаний ракеты Space Launch System (SLS), с помощью которой планируется отправка людей на Луну. Так, агентство приступит к тестам уже 4 апреля в 13.00 по Киеву.

— Мы планируем возобновить работу в понедельник, 4 апреля, над проектом Artemis. Состоится мокрая генеральная репетиция. Группа управления запуском будет решать вопрос о продолжении заправки топливом, — заявили в NASA.

We’re targeting Monday, April 4, to resume the @NASAArtemis I wet dress rehearsal. The launch control team will meet at 6am ET (10:00 UTC) before deciding if they will proceed with propellant loading. Follow @NASAGroundSys and https://t.co/dMVnvEQcfC for updates. pic.twitter.com/CUWvGYG3kZ — NASA (@NASA) April 3, 2022

Напомним, что мокрая генеральная репетиция получила свое название из-за топлива, которым ракета максимально заправлена — речь идет о водородном топливе и жидком окислителе кислорода. В этот тест входят практически все процедуры, которые также проведут во время настоящего запуска ракеты в космос.

Напомним, что само испытание должно было состояться 3 апреля, но этому помешали проблемы с герметизацией, которые не позволили загрузить топливо в ракету.

Комплекс тестов должен был начаться еще 1 апреля, но плохая погода изменила планы NASA.

По плану, ракета SLS отправит космический корабль с космонавтами Orion в беспилотную миссию вокруг Луны в рамках программы Artemis. Полет запланирован на лето 2022 года, и его цель — доставить космонавтов на поверхность спутника Земли.