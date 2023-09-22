В подземном океане спутника Юпитера обнаружили углекислый газ. Космическое тело под названием Европа покрыто льдом, и он образовался из соленого океана.

Находку помог найти телескоп Джеймса Уэбба, ведь углекислый газ ‒ один из важнейших компонентов для жизни. Не исключено, что и на спутнике есть или были живые организмы.

Примечательно, что океан можно считать подземным — над ним образовался ледяной шар толщиной в 16 км.

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— Это большое событие, и я очень взволнован им. Пока что неизвестно, есть ли там жизнь, но с точки зрения астробиологии такая среда выглядит заманчиво, — заявил геохимик и соавтор исследования Кристофер Глейн.

Так, Европа немного меньше нашей Луны. Однако условия жизни там достаточно суровые — температура на поверхности редко превышает -140°С, и выживание усложняет радиация от Юпитера. Но на глубине в 15 км находится океан, который потенциально пригодный для жизни.

Ранее телескоп Джеймса Уэбба заснял рождение звезды. Сейчас ей всего несколько десятков тысяч лет, но по мере “взросления” она станет похожей на наше Солнце. С Земли увидеть объект невозможно — этому мешают газ и пыль.