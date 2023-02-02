Космический телескоп Джеймса Уэбба показал детализированное фото удаленной спиральной галактики на фоне других галактик и звезд.

Большая галактика LEDA 2046648, расположенная в нижней части изображения, находится в созвездии Геркулеса на расстоянии более 1 млрд световых лет от Земли.

Это изображение также показывает множество других галактик и звезд, отмеченных шестиконечными дифракционными пиками. Фото было получено с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRCam), когда телескоп наблюдал за белым карликом WD1657+343. Снимок сделан, вероятнее всего, 15 января.

Сейчас смотрят Другие галактики на изображении не только меньше, чем LEDA 2046648, но и более удалены от нас, что дает более глубокое представление об истории Вселенной и ее зарождении. Это историческое понимание возможно, поскольку свету требуется конечное время, чтобы добраться до Земли от далеких галактик. Читайте также: Джейсм Уэбб обнаружил загадочную экзопланету: может существовать жизнь

Источник Space

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