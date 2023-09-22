У підземному океані супутника Юпітера виявили вуглекислий газ. Космічне тіло під назвою Європа вкрита кригою, і вона утворилася із солоного океану.

Знахідку допоміг знайти телескоп Джеймса Вебба – вуглекислий газ це один із найважливіших компонентів для життя. Не виключено, що і на супутнику є або були живі організми.

Примітно, що океан можна вважати підземним – над ним утворилася крижана куля товщиною в 16 км.

Зараз дивляться

– Це велика подія, і я дуже схвильований нею. Поки що невідомо, чи є там життя, але з погляду астробіології таке середовище виглядає заманливо, заявив геохімік і співавтор дослідження Крістофер Глейн.

Так, Європа трохи менша за наш Місяць. Однак умови життя там досить суворі – температура на поверхні рідко перевищує -140 С, і виживання ускладнює радіація від Юпітера. Але на глибині в 15 км знаходиться океан, який потенційно придатний для життя.

Раніше телескоп Джеймса Вебба зняв народження зірки. Зараз їй лише кілька десятків тисяч років, але в міру “дорослішання” вона стане схожою на наше Сонце. Із Землі побачити об’єкт неможливо – цьому заважає газ і пил.