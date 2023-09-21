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Фото Космос

Похоже на световой меч: NASA сняло рождение звезды

21 сентября 2023, 16:03
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Телескоп Джеймса Вебба
Источник: Depositphotos

Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал невероятно красивый снимок рождения звезды. Сейчас ей всего несколько десятков тысяч лет, но когда она вырастет, то будет очень похожа на наше Солнце, уточнили в NASA.

На фото по центру расположено горизонтальное розовое облако, которое получило название Гербиг-Гаро 211. Внутри видно темное пятно. Новорожденная звезда находится примерно в тысяче световых лет от Земли. Ученые говорят, что это один из самых молодых и близких объектов такого типа.

— При рождении звезда излучает сверхзвуковые пучки материи, которые могут простираться на несколько световых лет, — отметил профессор Том Рэй из Дублинского института перспективных исследований.

Он сравнил эти лучи со световым мечом из саги Звездные войны. В частности, с таким мы видели в одной из сцен Рей в части Скайуокер. Восход.

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Потоки газа и пыли, расположенные с обеих сторон, свидетельствуют о том, что звезда увеличивается в размерах. Кстати, именно газ и пыль мешают увидеть объект с Земли. Однако, это под силу инфракрасному свету телескопа.

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Источник
Daily Mail
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NASA Зоряні війни
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