В Украине заработал Telegram-бот с рекомендациями на случай чрезвычайной ситуации. Так, пользователи могут получить ценные советы.

Бот получил название Готовий до всього, и у него есть несколько разделов.

Среди них — Як вижити цивільному. После нажатия бот даст рекомендации и поможет выбрать стратегию для тех, кто хочет эвакуироваться или же остаться в городе.

Следующая команда — Йду захищати Україну. В этом случае бот предоставит выбор, как именно пользователь хочет брать участие в обороне. Так, система позволит выбрать даже подразделение — территориальная оборона, ЗСУ или партизанское движение.

Функция Небезпечні ситуації подскажет, как вести себя в случае ЧС.

Бот также поможет с поиском достоверной информации и советами по ее проверке и распространению.

Сервис поможет подготовиться на случай ЧС — купить все необходимое для дома, правильно собрать рюкзак, аптечку, и даже подготовить домашних животных.

Напомним, что на прошлой неделе хакеры начали активно взламывать аккаунты Facebook. Эксперты из CERT-UA заявили, что злоумышленники хотят получить доступы к страницам украинских пользователей соцсети. Для этого распространяется поддельная ссылка, с помощью которой воруются данные для входа.