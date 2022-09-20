В Украине магазины открыли возможность предзаказа новеньких iPhone 14. В продаже флагманы от Apple у ритейлеров появятся в конце сентября — 23-25 числа.

Так, ценники на базовый iPhone 14 начинаются от 41 499 грн. Столько попросят за версию 128 ГБ. За версию с 512 ГБ придется заплатить 56 499 грн.

Модификация iPhone 14 Max стоит на 5 тыс. грн дороже — версия 128 ГБ стоит 46 999 грн, а с 512 ГБ внутреннего хранилища — 61 999 грн.

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Флагманская версия Phone 14 Pro с передовой камерой и новым чипсетом A16 обойдется в 52 499 грн. Правда, 128 ГБ уже недостаточно для сохранения всех фото и документов в современном смартфоне. Модификация Pro с рекордным 1 ТБ памяти стоит 77 499 грн.

Самый топовый iPhone 14 Pro Max 128 ГБ будет стоить 57 499 грн. Учитывая передовую камеру, такого объема памяти точно не хватит — придется пользоваться iCloud, или подкопить денег и купить устройство с большим хранилищем. Топовая модель обойдется в 82 499 грн.

В среднем, цена в гривнах возросла на 11 500 грн, если сравнивать с прошлогодней линейкой iPhone 13.

Напомним, что Apple представила iPhone 14 7 сентября. Новенькие смартфоны получили много улучшений, среди которых мощные камеры, передовые чипсеты, а также обновление iOS 16 с уникальными функциями. Правда, основные улучшения касаются только Pro-моделей, и Apple будет и дальше делать на этом акцент.