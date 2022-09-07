Apple презентовала новый iPhone 14

На традиционной осенней презентации, которая состоялась 7 сентября, Apple показала три модели часов: 8 поколения, SE 2 gen и Watch Ultra, наушники AirPods Pro 2, но самой долгожданной новинкой была линейка смартфонов iPhone 14: базовый 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Смартфоны получили качественную камеру, мощный процессор и еще некоторые мелкие улучшения. Специалисты магазина Stylus подготовили материал о главных изменениях, о которых рассказали на презентации.

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Внешнее оформление

Дизайн нового поколения остался без значительных изменений, и это не удивительно, ведь “яблочная” компания не слишком часто меняет внешний вид своих гаджетов. Плоская рамка, закругленные углы, стеклянная задняя панель перешли от прошлогодних Айфонов.

Из кардинальных перемен: модели mini остались в прошлом, и на смену им пришел iPhone 14 Plus – первый смартфон Apple с большим экраном без приставки Pro.

Также в линейке Про появился новый цвет – фиолетовый, который поначалу будет самым желанным и востребованным.

Вся серия имеет защиту от пыли и влаги стандарта IP68.

Еще одно обновление у серии Pro – теперь она без “челки”, динамик и датчики поместили в верхней части экрана в овал. Вокруг него вместо всплывающей шторки появляется Dynamic Island – “островок” с информацией о новых уведомлениях или кнопками управления приложениями.

Еще больше красивого контента

Камера iPhone 14 Pro и Pro Max состоит из трех модулей, один из которых получил сенсор 48 Мп (в предыдущем поколении он был 12 Мп). Это выводит качество снимков на другой уровень:

четкие снимки с прекрасной детализацией;

реалистичная картинка;

насыщенные цвета при любом освещении.

Видео можно снимать в формате 4К. В обычной линейке двухмодульная камера теперь может похвастаться улучшенным автофокусом и стабилизацией изображения.

Что внутри?

За скорость и оптимизацию внутренних процессов моделей Про отвечает новый мощный чип Apple A16 Bionic. В нем около 16 миллиардов транзисторов, которые контролируют скорость и эффективность работы устройства. “Младшая” модель будет работать на процессоре предыдущего поколения A15 Bionic. Объем внутренней памяти у Айфон 14 можно выбрать на 128, 256 или 512 Гб, а Айфон 14 Про – на 128, 256, 512 Гб или на 1 Тб.

Экран

Размер диагоналей дисплея остался традиционным для последних годов: 6,1″ и 6,7″. Высокое разрешение и плотность 458 и 460 пикселей на дюйм доставят визуальное наслаждение своей отчетливостью и детализацией. У “прошек” наконец-то появилась долгожданная технология Always-On-Display, которая постоянно подсвечивает экран для просмотра полученных уведомлений. Частота обновления составляет до 120 Гц в зависимости от контента.

До презентации некоторые пользователи надеялись, что производитель все-таки сделает под экраном сканер отпечатков пальцев, как многие его конкуренты. Но для безопасности и быстрого доступа Apple оставил технологию распознавания лица Face ID.

Во сколько обойдется новинка?

Цены на обычную модель за минимальный объём памяти стартуют от $799. Версия Plus – от $899. iPhone 14 Pro и Pro Max – $999 и $1099 соответственно. Оформить предварительный заказ уже можно в магазине Stylus.ua, чтобы сразу после старта продаж приобрести новый Айфон в числе первых.