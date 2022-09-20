В Україні магазини відкрили можливість попереднього замовлення новеньких iPhone 14. У продажу флагмани від Apple у ритейлерів з’являться наприкінці вересня – 23-25 ​​числа.

Так, цінники на базовий iPhone 14 починаються від 41 499 грн. Стільки попросять за версію 128 ГБ. За версію з 512 ГБ доведеться заплатити 56 499 грн.

Модифікація iPhone 14 Max коштує на 5 тис. грн дорожче – версія 128 ГБ коштує 46 999 грн, а з 512 ГБ внутрішнього сховища – 61 999 грн.

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Флагманська версія Phone 14 Pro з передовою камерою та новим чипсетом A16 коштуватиме 52 499 грн. Щоправда, 128 ГБ вже недостатньо для збереження всіх фото та документів у сучасному смартфоні. Модифікація Pro з рекордним 1 ТБ пам’яті коштує 77 499 грн.

Найтоповіший iPhone 14 Pro Max 128 ГБ буде коштувати 57 499 грн. З огляду на передову камеру такого обсягу пам’яті точно не вистачить – доведеться користуватися iCloud, або зібрати грошей і купити пристрій з великим сховищем. Топова модель коштуватиме 82 499 грн.

У середньому, ціна у гривнях зросла на 11 500 грн, якщо порівнювати з торішньою лінійкою iPhone 13.

Нагадаємо, що Apple представила iPhone 14 7 вересня. Нові смартфони отримали багато покращень, серед яких потужні камери, передові чипсети, а також оновлення iOS 16 з унікальними функціями. Щоправда, основні покращення стосуються тільки Pro-моделей, і Apple і далі робитиме на цьому акцент.